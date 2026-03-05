Gazzetta: “Un errore costruire la squadra solo per Pioli, durato 3 mesi”

La Gazzetta sul mercato viola

Redazione VN 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 10:04)

La Fiorentina ha investito molto sul mercato estivo, ma i risultati in campo non stanno ripagando la spesa. Con circa 90 milioni investiti tra acquisti e riscatti, la squadra avrebbe dovuto competere per la zona Europa, ma a undici giornate dalla fine si ritrova invece in piena lotta salvezza, al terzultimo posto insieme a Cremonese e Lecce. In caso di retrocessione, quella cifra rischierebbe di diventare un peso enorme per i conti del club. La costruzione della rosa, inoltre, era stata pensata per l’allenatore Stefano Pioli, rimasto però in panchina solo tre mesi.

Tra gli investimenti più importanti spicca l’attaccante Roberto Piccoli, acquistato dal Cagliari per circa 25 milioni come vice Kean: finora ha giocato 1600 minuti segnando 5 gol, solo due dei quali in Serie A. Altri acquisti rilevanti sono stati Simon Sohm dal Parma per 15 milioni e Jacopo Fazzini dall’Empoli per 9. A questi si aggiungono gli acquisti definitivi di Gudmundsson, Fagioli e Gosens, che insieme hanno superato i 35 milioni. Alcuni giocatori però hanno già lasciato a gennaio, come Sohm (passato al Bologna nello scambio con Fabbian), oltre a Dzeko, Viti e Nicolussi Caviglia. Sfortunata anche l’esperienza di Tariq Lamptey, che si è rotto il crociato al debutto da titolare dopo appena 26 minuti complessivi giocati.

Alle spese per i cartellini si sono aggiunti anche aumenti di ingaggio, tra cui quelli di Moise Kean e David De Gea. In uscita la Fiorentina ha incassato circa 22 milioni, soprattutto grazie alla cessione di Kayode al Brentford. A gennaio, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici al posto di Daniele Pradé, il club ha provato a correggere la rotta con cinque rinforzi in prestito, alcuni legati alla salvezza della squadra. Nonostante il valore della rosa non sia da Serie B, per evitare la retrocessione non basteranno gli investimenti: serviranno prestazioni, sacrificio e continuità in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.