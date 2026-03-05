Il Corriere dello Sport si sofferma sulla giornata di ieri all'interno del centro sportivo della Fiorentina. Non il primo confronto al Viola Park, secondo un modus operandi consolidato nelle settimane, e nemmeno sarà l’ultimo a prescindere dai risultati nelle prossime partite, però va ribadito il peso specifico di quello che è stato ieri alla ripresa degli allenamenti.
Corriere dello Sport
CorSport: “Si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta del genere?”
A proposito: si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta rimediata in quella maniera? Si poteva evitare, ma a volte è meglio non aggiungere pressione dove ce n’è già troppa e l’importante piuttosto è che il gruppo abbia recepito il senso del giorno libero nel modo giusto. Non è questione di punizioni o di premi, ma di consapevolezza. E visto che siamo a marzo e all’ingresso della 28ª partita sul calendario delle 38, non ce ne sarebbe dovuto neanche essere bisogno.
Siccome invece c’è, il confronto di ieri si spera l’abbia risolto una volta per tutte. Perché ne va della credibilità di questa squadra, o di quel che ne rimane, da spendere nella maniera necessaria. Ne va soprattutto della permanenza della Fiorentina in Serie A. Obiettivo, anzi dovere, che è vietato disattendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA