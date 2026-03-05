Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta del genere?”

Corriere dello Sport

CorSport: “Si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta del genere?”

CorSport: “Si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta del genere?” - immagine 1
Il Corriere dello Sport sul lavoro al Viola Park
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla giornata di ieri all'interno del centro sportivo della Fiorentina. Non il primo confronto al Viola Park, secondo un modus operandi consolidato nelle settimane, e nemmeno sarà l’ultimo a prescindere dai risultati nelle prossime partite, però va ribadito il peso specifico di quello che è stato ieri alla ripresa degli allenamenti.

A proposito: si poteva evitare il giorno libero dopo una sconfitta rimediata in quella maniera? Si poteva evitare, ma a volte è meglio non aggiungere pressione dove ce n’è già troppa e l’importante piuttosto è che il gruppo abbia recepito il senso del giorno libero nel modo giusto. Non è questione di punizioni o di premi, ma di consapevolezza. E visto che siamo a marzo e all’ingresso della 28ª partita sul calendario delle 38, non ce ne sarebbe dovuto neanche essere bisogno.

Siccome invece c’è, il confronto di ieri si spera l’abbia risolto una volta per tutte. Perché ne va della credibilità di questa squadra, o di quel che ne rimane, da spendere nella maniera necessaria. Ne va soprattutto della permanenza della Fiorentina in Serie A. Obiettivo, anzi dovere, che è vietato disattendere.

Leggi anche
Nazione: “Kean rassicura tutti e punta il Parma. De Gea torna oggi”
Fiorentina e il caso Gudmundsson, CorSport: “Si meriti la fiducia della società”

© RIPRODUZIONE RISERVATA