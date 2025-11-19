Marchini: “La Juventus e quel ‘mi raccomando’ di Borja. Una sfida speciale”

Giampaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, ha commentato l'avvicinamento della partita tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco la sua analisi:
La settimana del «mi raccomando», come dice Borja Valero. Già, il sindaco appena arrivato in città - era il 2012 - fu subito messo al corrente che quando si gioca con la Juventus «mi raccomando». Due parole, unico significato che racchiudono tutto: approccio aggressivo, quasi furioso a una partita che non potrà mai essere come le altre. Troppe, troppe implicazioni agonistiche e non solo. Dal 'Meglio secondi...' ad Avellino, per chi è più in là con gli anni. Emozioni, soprattutto, genera questa gara. Per passare alla storia o semplicemente per restare patrimonio della nostra memoria. E non importa che si giochi per un trofeo o per una rincorsa a una salvezza tortuosa. Fiorentina-Juventus ha bisogno non tanto di essere giocata in modo impeccabile sul piano tecnico e tattico, quanto di procurare emozioni, di sfiorare l'incredibile e anche di contraddirsi. Quanti giocatori hanno legato la loro emozione (e ricordo) a questa sfida. Tantissimi, in fondo basta chiedere a Rebonato. E allora «Mi raccomando» Fiorentina.
