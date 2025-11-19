Gazzetta: “Vanoli, adesso devi innescare Kean. Fai come Palladino”

La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sempre su Moise Kean, analizza i numeri negativi dell'attaccante viola. Paolo Vanoli deve trovare il modo per innescarlo al meglio:
Kean, che differenza con lo scorso anno
Alla Fiorentina manca ancora il primo successo in campionato e per invertire il trend, sotto la lente di ingrandimento c'è sempre Kean, il grande trascinatore della passata stagione. Ora serve consegnargli più palloni giocabili con l'aiuto della trequarti e del centrocampo per sfruttare al meglio la sua cattiveria sportiva. Vanoli ci sta lavorando al Viola Park e dovrà essere bravo ad esaltarlo, a livello numerico, come era riuscito a fare lo scorso anno Palladino. Dopo 11 giornate Kean aveva già segnato 5 reti, più del doppio rispetto ad ora (2), ed era soltanto all'inizio della sua stagione da incorniciare con 19 centri in Serie A. Era stato messo al centro di tutto, ma in realtà era tutta la squadra ad avere un ritmo a dei livelli adesso quasi inimmaginabili: era terza a 22 punti insieme a Lazio e Atalanta e aveva segnato 22 gol. Ora è ultima con appena 5 punti e ha realizzato in tutto 9 reti. Innescare al meglio Moise Kean sembra il primo passo per uscire dal baratro.
