Marchegiani: “Dzeko bravo, ma questa storia dei tifosi non diventi un alibi”

Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista, ha analizzato la situazione che riguarda la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
Marchegiani sulla Fiorentina di Paolo Vanoli
Apprezzo molto quello che ho visto ieri sera, mi è piaciuto il modo con cui Dzeko si è rivolto ai tifosi. E anche il modo con cui hanno reagito. Come se si fosse creato un'unità d'intenti. Non verrei però che il discorso dei sostegno del tifo, che non è come tutti ci aspettiamo diventi un alibi. Una squadra deve trovare lo spirito per tirarsi fuori dentro di sé, non dai tifosi. La squadra ha valori importanti, li deve tirare fuori.
