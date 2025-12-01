1 anno dal dramma Bove, Gazzetta: “Può essere una spinta in più per risalire”

Oggi è un anno dal dramma che colpì Edoardo Bove e che tenne Firenze con il fiato sospeso. La Gazzetta dello Sport lo ricorda, cercando di dare spinta alla Fiorentina di oggi:
Ranieri conferma: «Servono i risultati. Abbiamo 5 sfide importantissime. Da un mesetto c'è paura e consapevolezza. Ma vogliamo e dobbiamo uscirne. Ho avuto un bel colloquio col tecnico. Sta a noi tirar fuori qualcosa in più». Vanoli non colpevolizza la squadra: «Abbiamo preso gol su un cross, abbiamo preso un palo e avuto delle occasioni. Abbiamo concesso troppo a De Ketelaere, ma potevamo andare in vantaggio. Chiaro, dobbiamo essere più cinici e lucidi. Piccoli poteva fare gol. E il risultato è negativo. Ma vedo tanto di positivo in vista della sfida di sabato». Oggi ricorre un anno dal dramma di Edoardo Bove. Pensando a lui, può essere una spinta in più per risalire.
