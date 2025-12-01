Il megafono a Dzeko e l’abbraccio della curva: la Fiorentina non si arrende

I viola cadono 2-0 contro l’Atalanta e restano in fondo alla classifica. Confronto finale con la curva che resta al fianco della squadra

La Fiorentina non riesce più a rialzarsi. Anche quando la prestazione è dignitosa, come a Bergamo, il risultato è sempre lo stesso: una nuova sconfitta. L’Atalanta vince 2-0 e condanna i viola all’ultimo posto, compartito con il Verona, senza una vittoria in campionato e con un morale che continua a sprofondare. Lo racconta La Repubblica, descrivendo una squadra vittima tanto dei propri limiti quanto di un destino avverso.

L’avvio era stato promettente: chance clamorosa per Piccoli dopo un inserimento di Kean, ma ancora una volta la porta resta stregata. L’Atalanta si affaccia in avanti e trova un gol beffardo con Kossounou, un cross sbagliato che sorprende De Gea e spegne le certezze viola. Nella ripresa arriva il raddoppio di Lookman, rapido a ribattere in rete una respinta. A completare il copione di un’annata maledetta, il palo colpito da Kean.

Le difficoltà del gruppo di Vanoli non si misurano solo nei numeri, ma anche nella sensazione che ogni episodio giri al contrario: nessuna scintilla, nessun segnale di svolta, un’inerzia che mette brividi. Dicembre sarà il mese della verità, con scontri diretti da dentro o fuori contro Sassuolo, Verona, Udinese e Parma.

Eppure a fine gara, una luce nel buio: tifosi e squadra si guardano negli occhi, Dzeko prende il megafono e chiede fiducia e sostegno. Gli ultras rispondono con applausi e cori di incoraggiamento. Un messaggio importante: la curva resta accanto ai suoi giocatori, convinta che la battaglia non sia perduta.