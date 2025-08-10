La Fiorentina si è dimostrata in netta crescita, come anche alcuni suoi interpreti.

La Repubblica analizza oggi la prova di alcuni viola in occasione di Manchester United-Fiorentina. Come riporta il quotidiano, da sottolineare la prova di Eddy Kouadio, per nulla intimorito dall'avversario e autore di un paio di chiusure di livello. Benissimo, di nuovo, Pongracic al centro della difesa. Sohm mostra già un ottimo stato di forma, capacità di coprire tutto il campo e di essere lo scudiero perfetto per le geometrie di Fagioli (ecco come è andata la prova di Sohm). In crescita anche Gosens, così come Moise Kean.