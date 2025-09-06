La Fiorentina ha in casa uno dei migliori laterali destri della Serie A? Le prestazioni di Dodò negli ultimi anni sono sempre state di alto livello e il brasiliano è stato bravissimo a ripartire anche dopo il grave infortunio. A spendere bellissime parole sul suo conto è stato un certo Maicon, connazionale di Dodò e icona nel ruolo di terzino destro di spinta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Maicon esalta Dodò: “E’ tra i top esterni della A. Solo uno migliore di lui”
news viola
Maicon esalta Dodò: “E’ tra i top esterni della A. Solo uno migliore di lui”
Il terzino dell'Inter del Triplete elogia Dodò: "Dopo Dumfries, il migliore è lui"
L'ex interista è stato intervistato da Tuttosport e ha incoronato Dumfries come suo erede: "Denzel è veramente forte e ha un po' le mie caratteristiche. Fa la differenza sulla fascia". Quando poi gli è stato chiesto di stilare un podio dei migliori esterni della Serie A, Maicon ha risposto: "In vetta metto Dumfries e poi Dodò, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo che resta uno dei migliori. Wesley? Anche lui è veramente bravo, ha corsa e qualità. La Roma ha fatto un bel colpo".
Insomma un riconoscimento di prestigio per Dodò che spera di poter tornare presto anche nel giro della Nazionale brasiliana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA