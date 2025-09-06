Maicon esalta Dodò: “E’ tra i top esterni della A. Solo uno migliore di lui”

La Fiorentina ha in casa uno dei migliori laterali destri della Serie A? Le prestazioni di Dodò negli ultimi anni sono sempre state di alto livello e il brasiliano è stato bravissimo a ripartire anche dopo il grave infortunio. A spendere bellissime parole sul suo conto è stato un certo Maicon , connazionale di Dodò e icona nel ruolo di terzino destro di spinta.

L'ex interista è stato intervistato da Tuttosport e ha incoronato Dumfries come suo erede: "Denzel è veramente forte e ha un po' le mie caratteristiche. Fa la differenza sulla fascia". Quando poi gli è stato chiesto di stilare un podio dei migliori esterni della Serie A, Maicon ha risposto: "In vetta metto Dumfries e poi Dodò, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo che resta uno dei migliori. Wesley? Anche lui è veramente bravo, ha corsa e qualità. La Roma ha fatto un bel colpo".