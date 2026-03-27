Il fiorentino Guido Magherini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito al calore di Firenze dopo la scomparsa del figlio Riccardo a causa di un arresto cardiaco mentre era in manette:
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VIOLA NEWS news viola stampa Magherini: “Tanto affetto per mio figlio, ringrazio la Fiorentina. L’iniziativa”
La Gazzetta dello Sport
Magherini: “Tanto affetto per mio figlio, ringrazio la Fiorentina. L’iniziativa”
Le parole di Guido Magherini sulla scomparsa del figlio
Voglio giustizia per Riccardo. Era stato arrestato per un litigio con un tassista, aveva sbagliato ma non meritava di morire, i carabinieri l’hanno immobilizzato e preso a calci. E non hanno fatto nulla nel momento in cui ha chiesto aiuto.
Lo striscione al Franchi—
È stata solo una delle grandi manifestazioni d’affetto che ci ha riservato il mondo del calcio nel tempo. Io ho giocato tanti anni, mio figlio per un po’ è stato nelle giovanili della Fiorentina prima di infortunarsi. Oggi non seguo più niente, però. Quello che è successo ha cambiato completamente il mio rapporto con il calcio. Ora, però, ho un obiettivo e sto per realizzarlo: a Riccardo verrà intestata una strada o un parco, qui a Firenze. Non ripaga il dolore e le tante battaglie, ma trovo sia una cosa significativa.
L'affetto ricevuto—
Giancarlo Antognoni è sempre presente per noi. È venuto tante volte a celebrazioni o eventi in cui abbiamo ricordato Riccardo. Poi vorrei ringraziare Spalletti. Luciano al tempo allenava lo Zenit e venne appositamente dalla Russia per partecipare a una messa nella Chiesa di Santo Spirito. Poi anche la squadra della Fiorentina, la dirigenza e la società. Negli anni abbiamo sempre sentito affetto.
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