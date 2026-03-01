L’opinione: “Zaniolo all’Udinese come Baggio nella Fiorentina”

Nicolò Zaniolo è una delle chiavi dell'Udinese, e spuntano paragoni importanti per l'ex Fiorentina

Nicolò Zaniolo ha scelto l'Udinese per trovare serenità. In Friuli l'ex Fiorentina sta brillando, e domani sfiderà proprio la viola. Il Gazzettino del Friuli ha intervistato il doppio ex, Luca Mattei. Ecco le sue parole: