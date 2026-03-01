Nicolò Zaniolo ha scelto l'Udinese per trovare serenità. In Friuli l'ex Fiorentina sta brillando, e domani sfiderà proprio la viola. Il Gazzettino del Friuli ha intervistato il doppio ex, Luca Mattei. Ecco le sue parole:
L’opinione: “Zaniolo all’Udinese come Baggio nella Fiorentina”
Nicolò Zaniolo è una delle chiavi dell'Udinese, e spuntano paragoni importanti per l'ex Fiorentina
"Il problema al ginocchio di Zaniolo ha creato qualche problema, in questa Udinese è un atleta di fare la differenza come fece Baggio nella Fiorentina. Ha i colpi del fuoriclasse, fisico, tecnica. Aggiungiamo anche lo stop di Davis, ed ecco gli elementi per spiegare le tre sconfitte di fila. Ma vedrete che lunedì l'Udinese migliorerà il suo rendimento. Reputo Runjaic un ottimo allenatore"
