L’occasione lasciata a bagnomaria e poi concretizzata: ecco Tariq Lamptey

Rimasto a bagnomaria per diversi giorni, alla fine Tariq Lamptey (che ha scelto la maglia numero 48) è stato l'ultimo acquisto del mercato estivo della Fiorentina. Ghanese, classe 2000, scuola Chelsea. Arriva in viola per riempire la casella del vice Dodo. Per la Fiorentina si è trattato di un'occasione creata dal mercato visto che il suo contratto con il Brighton sarebbe scaduto fra un anno.

Per non perderlo a parametro zero i Seagulls hanno accettato un'offerta di 6 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Ai microfoni del club viola ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina.

«Sono entusiasta di iniziare e di conoscere i nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i tifosi e per dare una mano alla squadra. Dopo aver parlato col direttore sportivo e con l'allenatore il progetto è chiaro, partendo da una base di giocatori della passata stagione. lo voglio portare le miei qualità per aiutare la squadra. Vorrei far sapere a tutti quanto sono contento. Voglio rendere felici i tifosi e aiutare la squadra. Forza viola». In bocca al lupo, Tariq. Lo scrive la Nazione.