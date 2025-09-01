Viola News
FOTO – Il neo acquisto Lamptey convocato dalla Nazionale Ghanese

Tariq Lamptey, neo acquisto della Fiorentina, è stato convocato dal Ct de Ghana per le gare di qualificazioni al mondiale
Oggi è arrivata l'ufficialità, Tariq Lamptey è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il classe 2000 però, sei giorni fa, è stato convocato dal Ct de Ghana per le gare di qualificazioni al mondiale con Ciad e Mali. Ecco l'elenco completo:

