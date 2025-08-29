Le prime scelte di Gattuso per la Nazionale: un solo Violazzurro nel gruppo

Il neo Ct della Nazionale Gattuso ha convocato 28 giocatori, in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2026

Riprende il cammino nelle qualificazioni mondiali per l'Italia. Il neo Ct Rino Gattuso ha convocato 28 giocatori che si raduneranno domenica sera a Coverciano, in vista delle gare con Estonia (5 settembre a Bergamo) e Israele (8 settembre a Debrecen). Di seguito la lista completa che comprende un solo giocatore della Fiorentina: Moise Kean. Non c'è invece Pietro Comuzzo (in Under 21). Non figurano nemmeno Nicolò Fagioli e il resto della nutrita schiera di giocatori con nazionalità italiana nella rosa gigliata.