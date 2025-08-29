Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Le prime scelte di Gattuso per la Nazionale: un solo Violazzurro nel gruppo

gruppo azzurro

Le prime scelte di Gattuso per la Nazionale: un solo Violazzurro nel gruppo

Le prime scelte di Gattuso per la Nazionale: un solo Violazzurro nel gruppo - immagine 1
Il neo Ct della Nazionale Gattuso ha convocato 28 giocatori, in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali 2026
Redazione VN

Riprende il cammino nelle qualificazioni mondiali per l'Italia. Il neo Ct Rino Gattuso ha convocato 28 giocatori che si raduneranno domenica sera a Coverciano, in vista delle gare con Estonia (5 settembre a Bergamo) e Israele (8 settembre a Debrecen). Di seguito la lista completa che comprende un solo giocatore della Fiorentina: Moise Kean. Non c'è invece Pietro Comuzzo (in Under 21). Non figurano nemmeno Nicolò Fagioli e il resto della nutrita schiera di giocatori con nazionalità italiana nella rosa gigliata.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore Giovanni Leoni, passato al Liverpool dal Parma. Insieme a lui primo gioia anche per Giovanni Fabbian del Bologna e per Francesco Pio Esposito (Inter). Tornano in azzurro a oltre un anno di distanza Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

LA LISTA

—  

  • Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

  • Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

  • Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

  • Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

    • Leggi anche
    Viola in Nazionale, l’elenco dei convocati: prima volta per Kospo, c’è Gudmundsson
    Gosens, niente nazionale: è fuori dai convocati di Nagelsmann

    © RIPRODUZIONE RISERVATA