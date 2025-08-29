Le prime scelte di Gattuso per la Nazionale: un solo Violazzurro nel gruppo

Riprende il cammino nelle qualificazioni mondiali per l'Italia. Il neo Ct Rino Gattuso ha convocato 28 giocatori che si raduneranno domenica sera a Coverciano, in vista delle gare con Estonia (5 settembre a Bergamo) e Israele (8 settembre a Debrecen). Di seguito la lista completa che comprende un solo giocatore della Fiorentina: Moise Kean. Non c'è invece Pietro Comuzzo (in Under 21). Non figurano nemmeno Nicolò Fagioli e il resto della nutrita schiera di giocatori con nazionalità italiana nella rosa gigliata.
Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore Giovanni Leoni, passato al Liverpool dal Parma. Insieme a lui primo gioia anche per Giovanni Fabbian del Bologna e per Francesco Pio Esposito (Inter). Tornano in azzurro a oltre un anno di distanza Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.
