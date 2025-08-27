Gosens, niente nazionale: è fuori dai convocati di Nagelsmann

Niente Germania per Robin Gosens: il ct tedesco gli preferisce Raum e Mittelstadt per le gare con Slovacchia e Irlanda del Nord

Non c'è posto per Robin Gosens tra i convocati di Julian Nagelsmann per gli impegni con Slovacchia e Irlanda del Nord. Nonostante le molte assenze (Sané, Pavlovic, Havertz, Ter Stegen e Schlotterbeck tra i nomi più rappresentativi), il ct tedesco ha escluso l'esterno viola preferendogli nel ruolo Raum del Lipsia e Mittelstadt dello Stoccarda. Di seguito i convocati: