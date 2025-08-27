Non c'è posto per Robin Gosens tra i convocati di Julian Nagelsmann per gli impegni con Slovacchia e Irlanda del Nord. Nonostante le molte assenze (Sané, Pavlovic, Havertz, Ter Stegen e Schlotterbeck tra i nomi più rappresentativi), il ct tedesco ha escluso l'esterno viola preferendogli nel ruolo Raum del Lipsia e Mittelstadt dello Stoccarda. Di seguito i convocati:
Gosens, niente nazionale: è fuori dai convocati di Nagelsmann
Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augusta), Alexander Nübel (Stoccarda)
Difensori: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (VfB Stoccarda), David Raum (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Monaco)
Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Magonza), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamie Leweling (Stoccarda), Paul Nebel (Magonza), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (Liverpool)
Attaccanti: Niclas Füllkrug (West Ham), Nick Woltemade (Stoccarda).
