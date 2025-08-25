Dodò in Nazionale non s’ha da fare. Ancelotti non chiama neppure Neymar e Vinicius

Per il momento Dodò deve accontentarsi di fare bene in maglia viola ed aiutare la Fiorentina ad ottenere più vittorie possibili. Poi, magari, arriverà anche la Nazionale, anche se al momento, a dire il vero, Carlo Ancelotti , c.t. verdeoro dallo scorso giugno, ha altre idee in mente per il presente ed il futuro della selezione brasiliana. Poche ore fa, infatti, sono usciti i nomi dei convocati per i prossimi impegni del Brasile e non sono mancate le sorprese.

Non c'è Dodò, appunto, e questo era prevedibile, ma non ci sono neppure Neymar e Vinicius, ad esempio. Il primo perché fuori condizione, il secondo per una squalifica da scontare in una gara. Mancano anche altri italiani come Ederson o Carlos Augusto, che, invece, erano stati chiamati in occasione della prima convocazione di Ancelotti, che della Serie A ha preso in considerazione solo Wesley della Roma. Terzino destro, per l'appunto...