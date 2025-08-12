Spalletti nel tunnel: “Delusione Italia? Non passerà. Ora mi serve del clamoroso”

Viola News
Spalletti non si dà pace e si flagella pubblicamente dopo il fallimento della sua Italia
Redazione VN

Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale, ha parlato alla Rai. Il tecnico di Certaldo non si è sottratto alle domande sulla sua esperienza da selezionatore azzurro, finita con un tonfo rumoroso in Norvegia, vincitrice per 3-0 nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali:

Purtroppo è una cosa che non passa e che non mi passerà mai, anche perché io faccio ancora le cose per sentimento. La Nazionale per me è stato un momento in cui mi sembrava di essere in Paradiso. Ce l’ho messa tutta, ma non sono praticamente riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto soprattutto per quelli che si aspettavano delle cose importanti per risultati e sviluppo di lavoro. Non essendoci riuscito mi prendo le responsabilità di quello che è successo. La Federazione mi è stata vicina e mi ha dato la possibilità di lavorare nel miglior modo possibile, ma purtroppo è andata così. Ribadisco che questa cosa non mi passerà perché nulla mi scivola addosso, ma tutto mi consuma.

Futuro

—  

Quello che sarà lo attendo con assoluta tranquillità. Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello. Ho imparato anche nuove cose da allenatori emergenti. Il calcio è semplice, ma la semplicità è un punto di partenza e non di arrivo.

Gattuso e la qualificazione

—  

Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo.

