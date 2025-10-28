Libero di testa e più brillante. Nazione: “Il Gudmundsson visto col Bologna”

Per ritrovare l'ultima volta in cui Albert Gudmundsson era finito nel tabellino marcatori per due gare di fila con la maglia viola bisogna tornare indietro a marzo 2025, quando l'islandese riusci addirittura ad andare in gol per tre match consecutivi (contro Napoli, Panathinaikos e Juventus). Forse è ancora presto per sentenziare che «Gud» sia veramente tornato a dei livelli accettabili eppure è innegabile che le sue ultime prove, quella in Conference contro il Rapid Vienna e quella di domenica scorsa con il Bologna, abbiano restituito a Pioli un giocatore molto più libero di testa e più brillante sotto l'aspetto fisico.