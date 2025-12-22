La vittoria non basta. Nazione: “La Curva Fiesole fischia la Fiorentina”

La svolta simbolica della domenica viola arriva al 20’, lo stesso minuto scelto dagli ultras per fare il loro ingresso in Curva Fiesole. Proprio allora Mandragora segna su punizione il gol che sblocca la gara contro l’Udinese, un istante che per i più ottimisti potrebbe segnare anche un punto di ripartenza stagionale. La protesta del tifo organizzato, però, è stata rumorosa e concreta: il lancio di petardi e fumogeni ha costretto l’arbitro Mariani a sospendere brevemente la partita, pur senza conseguenze sul gioco.