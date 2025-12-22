Kean-Gudmundsson, finalmente! CorFio: “E l’islandese cambia posizione”

La vittoria contro l’Udinese non basta da sola a cancellare oltre quattro mesi difficili , ma può rappresentare un primo segnale di discontinuità per una Fiorentina che torna a sorridere. Questo cambio di passo passa soprattutto dalla ritrovata incisività offensiva di Gudmundsson e Kean, protagonisti di una prova da verificare ora su un arco più ampio di partite e in condizioni di parità numerica, dopo una gara fortemente condizionata dall’espulsione di Okoye.

I numeri certificano il risveglio dei due attaccanti. Gudmundsson sale a quota 6 gol stagionali, trovando contro l’Udinese la prima rete su azione in campionato, mentre Kean, autore di una doppietta, arriva a 5 e torna a segnare in Serie A dopo 596 minuti. Al di là delle statistiche di squadra, l’islandese ha mostrato segnali incoraggianti: più tiri verso lo specchio, molti più tocchi rispetto alla media stagionale e una presenza costante nella metà campo offensiva. Decisivo anche il cambio tattico, che gli ha permesso di partire da sinistra ma di muoversi liberamente su tutta la trequarti, ritrovando centralità e creatività simili a quelle mostrate ai tempi del Genoa.