CorSport: “Okoye spiana la strada alla Fiorentina. A Parma la riprova”

Il pomeriggio resta comunque carico di tensione e significati. La Curva Fiesole entra al 20’ tra cori e proteste proprio mentre arriva l’1-0, in una gara che i viola non potevano permettersi di sbagliare. E non la sbagliano, mostrando sin dall’inizio un volto diverso: linea a quattro, Parisi avanzato sulla trequarti accanto a Gudmundsson alle spalle di Kean e, soprattutto, uno spirito nuovo. Il vantaggio numerico scioglie le paure, il gol rafforza il coraggio e la Fiorentina cresce, guidata dalla qualità di Gudmundsson che firma il 2-0 con un sinistro imparabile, prima del 3-0 di Ndour su azione fluida poco prima dell’intervallo.