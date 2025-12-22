Il ritiro si ferma, la Fiorentina no: oggi allenamento in vista di Parma

Il netto successo sull’Udinese ha consentito alla Fiorentina di interrompere il ritiro forzato iniziato dopo la sconfitta con l’Hellas Verona. In quell’occasione la squadra era stata accompagnata al centro sportivo di Bagno a Ripoli in totale isolamento, dando il via a una clausura durata una settimana. Con il 5-1 di ieri, i viola hanno potuto finalmente tornare a casa e riabbracciare le famiglie, chiudendo una fase particolarmente tesa e difficile della stagione.