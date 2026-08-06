Giancarlo Antognoni sarebbe orientato a rifiutare l'invito della Fiorentina per le celebrazioni del centenario del 29 agosto. Alla base della decisione ci sarebbe il rapporto ormai compromesso con la società: l'apertura del presidente Joseph Commisso viene considerata apprezzabile, ma arrivata troppo tardi, dopo anni di distanza. Nonostante i tentativi che potrebbero esserci nei prossimi giorni per convincerlo, appare difficile che l'ex capitano cambi idea.

La fermezza di Antognoni richiama altri momenti della sua carriera, quando rifiutò le offerte di club prestigiosi come Juventus e Roma, scegliendo di restare fedele alla Fiorentina. Una decisione che ha contribuito a renderlo uno dei simboli più amati della storia viola e un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi.

La società, con la famiglia Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari, avrebbe cercato fino all'ultimo di ricucire il rapporto, ma al momento la presenza dell'Unico 10 alle celebrazioni resta improbabile. Resta invece l'ipotesi del ritiro simbolico della maglia numero 10 per la stagione del centenario, mentre si attende un eventuale comunicato dello stesso Antognoni per spiegare pubblicamente le ragioni della sua scelta. Questo il virgolettato riportato dal Corriere Fiorentino: "No, grazie. Apprezzo il gesto di Joseph, ma arriva dopo cinque anni di silenzio: troppi".