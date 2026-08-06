La Fiorentina continua a costruire una squadra giovane e dal respiro internazionale. Gli arrivi di Viery, Dragusin, Oulai, Atta e del prossimo Franco Mastantuono confermano la linea tracciata da Fabio Paratici e Roberto Goretti, ma il mercato viola non sembra ancora concluso. Dopo aver rinforzato una corsia offensiva con il talento italo-argentino, la dirigenza punta infatti a regalare a Fabio Grosso un altro esterno di alto livello per completare il reparto.

Sulla carta la nuova Fiorentina nasce con una chiara identità tecnica, improntata al possesso e alla qualità. Grande curiosità anche per il centrocampo formato da Fagioli, Atta e Oulai, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra creatività e solidità. Resta infine da capire quale sarà il ruolo di Nicolò Fagioli all'interno del nuovo sistema di gioco, uno dei temi che accompagneranno l'inizio della stagione. Qualcuno ricorderà il trio Pizarro-Borja-Aquilani, ma sarà la scommessa di Grosso, far coesistere i giocatori tecnici nella sua mediana. Lo scrive Repubblica