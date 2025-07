La Nazione: “Zortea piace a Pradè. Ma al VP nessuno spera nella cessione di Dodò”

Zortea rimane in orbita viola

Nadir Zortea è l'uomo scelto dai dirigenti viola per la fascia destra. Condizione necessaria la cessione di Dodò. Che al Viola Park ancora nessuno si augura (tifosi compresi) ma è una variabile da prendere in considerazione quando all'orizzonte non sembrano materializzarsi propositi di rinnovo.