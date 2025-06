La Nazione su Pioli: “Non vedeva l’ora di tornare a Firenze. Ha cambiato idea?”

L’attesa per conoscere il futuro della panchina della Fiorentina si fa sempre più snervante, con Stefano Pioli al centro delle voci di mercato.Dopo la brutta figura dell’Italia in Norvegia, il tecnico è stato accostato con insistenza alla Nazionale,alimentando un vortice di indiscrezioni. Si attende un incontro tra il presidente federale Gravina e Spalletti, previsto per martedì, per capire se l’attuale CT proseguirà o meno. Nel frattempo, la figura di Pioli si staglia come una possibile alternativa, anche se si tratta ancora di ipotesi.