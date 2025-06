La Nazione su Gudmundsson: “Genoa, dov’erano tutte queste offerte?”

La Fiorentina ha concluso con successo l'acquisto di Albert Gudmundsson, grazie alla spinta decisiva del direttore sportivo Daniele Pradè, che ha colto il momento favorevole intorno all'ora di pranzo per chiudere la trattativa. Il Genoa ha cambiato atteggiamento rispetto ai giorni precedenti, probabilmente anche a causa della mancanza di offerte concrete da parte di altri grandi club. L’operazione ha raggiunto un valore complessivo di circa 19 milioni di euro: 13 per il riscatto definitivo e quasi 6 per il prestito già versato, con un contratto fino al 2029 a 2,2 milioni annui.

L’affare Gudmundsson rappresenta un importante colpo di mercato per la dirigenza viola, che ha ricevuto lodi sui social per la gestione economica dell’operazione. Pradè risponde così alle critiche ricevute a fine stagione, mostrando un’attività intensa sul mercato: dopo il rinnovo di De Gea e l’arrivo di Dzeko, sono imminenti anche gli acquisti di Fazzini e Viti. Il club sembra aver avviato una vera e propria ricostruzione, in attesa dell’arrivo ufficiale di Stefano Pioli, il nuovo allenatore, che da tempo aveva espresso apprezzamento per Gudmundsson e la volontà di utilizzarlo come mezzala.