UFFICIALE: Gudmundsson resta alla Fiorentina! Albert: “Voluto fortemente”

Per Gud, una stagione da 33 presenze, 6 reti e 2 assist in campionato più 2 e 1 in Conference League. Numeri che hanno risentito di qualche problema fisico di troppo, ma che sono stati espressi in momenti di brillantezza convincenti. Ora un contratto fino al 2029 (le cifre), per scrivere altre pagine in maglia viola.