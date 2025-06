La Nazione sicura: “Ecco le priorità di mercato della Fiorentina”

Da quest'oggi ogni giorno in casa Fiorentina è buono per le ufficialità di due calciatori: sul fronte cessioni attesa per Valentini e Moreno

Redazione VN 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 10:08)

Settimana calda, di quelle che possono segnare l’estate. Daniele Pradè lo sa, sta lavorando da giorni nel suo ufficio al Viola Park per sistemare più situazioni possibili prima che Stefano Pioli prenda possesso della nuova Fiorentina. Intanto le certezze. Da domani ogni giorno sarà quello buono per l’annuncio ufficiale di Dzeko, così come per concludere l’affare Viti (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e il 10% al Nizza sulla futura rivendita).

L’effetto domino in difesa proseguirà con la cessione di Valentini e Moreno. Già nelle prossime ore, come scrive La Nazione, è previsto un contatto decisivo con i dirigenti del Verona. Strada spianata per il ritorno in prestito di Valentini (Zanetti lo stima molto, sarà titolare per tutto il campionato), ma in gialloblu potrà andare anche Moreno (cercato da Espanyol e Levante, ma a farsi preferire è l’opzione Hellas per misurare il difensore nel campionato italiano).

Fermo restando che i dirigenti viola continuano a sperare nel rinnovo di Dodo (possibile che sia fatto un nuovo tentativo), in entrata i ruoli con priorità restano quelli del play davanti alla difesa e di una seconda punta. In questo senso i nomi restano sempre gli stessi, con Bernabé in cima alla lista dei preferiti. Pioli è stato chiaro nell’indicare il giovane centrocampista spagnolo. Pradè sta provando a scardinare la resistenza della dirigenza ducale, che intorno al proprio gioiellino ha eretto un muro. Prime risposte negative, ma il tempo c’è e la trattativa può comunque sbloccarsi intorno ai 20 milioni di euro.

A centrocampo continuano a rimbalzare voci su Mandragora. Dal Betis Siviglia al Bologna, tutti attendono segnali da Firenze, dove la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata, anche se la Fiorentina si è sempre detta tranquilla, perché nel contratto del numero 8 gigliato (scadenza 2026) c’è un’opzione per un ulteriore anno se nel prossimo campionato giocherà il 50% delle partite. Situazione comunque da monitorare.