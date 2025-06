VN – Dopo Fazzini ecco Viti: il giorno per visite mediche e firma

La Fiorentina, dopo aver ufficializzato Jacopo Fazzini e in attesa di quella per Dzeko (già svolte le visite mediche), si prepara ad accogliere il suo nuovo difensore: Mattia Viti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si starebbero decidendo proprio in queste ore il giorno per svolgere le visite mediche di rito, per poi andare al Viola Park a firmare il contratto. Molto probabilmente, si tratterà di questa settimana, tra martedì e mercoledì, visto che il difensore ex Empoli farà rientro dalla vacanze nella giornata di domani.