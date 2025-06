VN – Il Verona vuole Valentini e pure Moreno. Asse di mercato Hellas-Fiorentina

L'Hellas Verona pensa a due calciatori di proprietà della Fiorentina per rinforzare il proprio pacchetto di difensori centrali. Che al club gialloblù piaccia Nicolas Valentini non è un segreto: il centrale argentino ha più che convinto durante i cinque mesi di prestito, serviti al suo inserimento nel calcio italiano, e gli scaligeri vorrebbe tenerlo. La novità, piuttosto, sarebbe un'altra: i veneti vorrebbero oltre a Valentini anche Matias Moreno , in uscita dalla Viola, specie dopo l'arrivo (non ancora ufficiale) di Mattia Viti .

Il classe 2003, impiegato poco nella scorsa stagione, ha fatto comunque intravedere qualche spunto interessante, ma ha pure dimostrato di avere bisogno di giocare per crescere e migliorare, in modo da adattarsi al calcio europeo. Moreno, nonostante lo scarso minutaggio, ha comunque mercato, visto che è seguito pure da alcuni club della Liga, in particolare l'Espanyol. Ma il Verona vorrebbe portare a casa la doppietta viola e mantenersi in pole position per entrambi i profili.