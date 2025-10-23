C’era una volta il sogno Champions. E almeno l’obiettivo Europa League. Oggi, però, la realtà viola è ben diversa: dopo un avvio da brividi in campionato, la Conference League diventa il vero obiettivo stagionale e l’occasione per rimettere in carreggiata una stagione in bilico. La Fiorentina si prepara alla sfida di Vienna contro il Rapid, con la consapevolezza che l’Europa può essere la strada per ritrovare fiducia e risultati. Per Pioli, il match di stasera è più di una partita: è un trampolino per ripartire anche in Serie A, dove domenica arriverà il Bologna.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Rapid e Bologna, ecco come scacciare la crisi in casa Fiorentina”
La Nazione
La Nazione: “Rapid e Bologna, ecco come scacciare la crisi in casa Fiorentina”
La Fiorentina cerca riscatto in Conference: battere il Rapid per ritrovare fiducia e ripartire anche in campionato
La testa, però, è il vero campo di battaglia. Dopo il ko di San Siro, dirigenza, allenatore e giocatori si sono confrontati apertamente per ritrovare unità e compattezza. Servono segnali, subito. Fuori Kean e Gosens, Pioli pensa a un ampio turnover per gestire le energie. Ma il messaggio è chiaro: battere il Rapid e ripartire col Bologna è un doppio obbligo. Solo così la Fiorentina può iniziare a vedere la luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA