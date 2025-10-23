La Nazione: “Rapid e Bologna, ecco come scacciare la crisi in casa Fiorentina”

C’era una volta il sogno Champions. E almeno l’obiettivo Europa League. Oggi, però, la realtà viola è ben diversa: dopo un avvio da brividi in campionato, la Conference League diventa il vero obiettivo stagionale e l’occasione per rimettere in carreggiata una stagione in bilico. La Fiorentina si prepara alla sfida di Vienna contro il Rapid , con la consapevolezza che l’Europa può essere la strada per ritrovare fiducia e risultati . Per Pioli , il match di stasera è più di una partita: è un trampolino per ripartire anche in Serie A, dove domenica arriverà il Bologna .

La testa, però, è il vero campo di battaglia. Dopo il ko di San Siro, dirigenza, allenatore e giocatori si sono confrontati apertamente per ritrovare unità e compattezza. Servono segnali, subito. Fuori Kean e Gosens, Pioli pensa a un ampio turnover per gestire le energie. Ma il messaggio è chiaro: battere il Rapid e ripartire col Bologna è un doppio obbligo. Solo così la Fiorentina può iniziare a vedere la luce.