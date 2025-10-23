Brutte notizie in vista del centenario viola: la nuova Curva Fiesole non sarà pronta ad agosto 2026, ma solo nei primi mesi del 2027. A confermarlo è la sindaca Sara Funaro, spiegando che i lavori del primo lotto hanno subito ritardi per problemi tecnici e per la necessità di modificare alcune parti strutturali del progetto.
Centenario senza Fiesole: Commisso valuta il futuro nel progetto Franchi
La Fiorentina, ieri in serata, ha diffuso un comunicato annunciando di voler rivalutare la partecipazione economica al progetto Franchi
Le difficoltà principali riguardano l’acciaio per la copertura e i pali di fondazione, che hanno richiesto cambiamenti nella tipologia costruttiva. Il Comune assicura comunque il rispetto della scadenza finale del restyling, prevista entro il 2029, e promette di rendere visibile la nuova configurazione della curva già nell’estate 2026.
La notizia, però, ha fatto infuriare tifosi e società. La Fiorentina, ieri in serata, ha diffuso un comunicato esprimendo “malcontento e sorpresa” e annunciando di voler rivalutare la partecipazione economica al progetto Franchi.
Il rischio è che la Fiorentina celebri i suoi 100 anni in uno stadio a metà, con un clima tutt’altro che festoso tra società e istituzioni.
