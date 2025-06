La Nazione: “Pradè tranquillo su Pioli. Ha dato la sua parola alla Fiorentina”

Il presidente federale Gravina ha avviato subito il casting per il nuovo CT, con Claudio Ranieri come primo nome contattato e favorito, ma la situazione appare tutt’altro che semplice. Per questo motivo, Pioli è stato inserito tra i papabili: è il secondo nome sulla lista e considerato più facilmente raggiungibile. Nelle prossime ore è atteso un contatto tra le parti, con l’allenatore che dovrà scegliere tra la promessa fatta ai viola e il richiamo della panchina azzurra, da lui sempre sognata.

Nonostante il fermento, la Fiorentina mantiene un atteggiamento calmo. Il direttore sportivo Daniele Pradè non si è lasciato turbare dalle voci provenienti da Coverciano e resta in attesa della decisione di Pioli.Se dovesse accettare l’offerta viola, l’accordo verrà chiuso con soddisfazione reciproca; in caso contrario, il club è pronto a virare su un altro allenatore per guidare la squadra nella prossima stagione. Lo scrive la Nazione.