CorFio: “Pioli non verrebbe meno alla parola data, Fiorentina tranquilla. Ma… “

La relazione tra Firenze e la Nazionale italiana è da sempre complicata, nonostante la vicinanza logistica tra il Franchi e il centro tecnico federale. Dopo i momenti di forte tensione degli anni '90, i rapporti si erano normalizzati, ma ora rischiano di complicarsi di nuovo a causa della pesante sconfitta dell’Italia contro la Norvegia. Il futuro del CT Spalletti appare incerto: le sue dichiarazioni contraddittorie post-partita e l’attesa per un colloquio con il presidente Gravina lasciano aperta l’ipotesi di un clamoroso cambio in panchina.

In questo scenario di incertezza, la Fiorentina si trova potenzialmente danneggiata, perché uno dei due principali candidati per sostituire Spalletti sarebbe proprio Stefano Pioli, individuato dal club viola come allenatore ideale per il nuovo corso. Con Pioli ci sarebbe già stata un’intesa di massima, favorita da contatti frequenti con la dirigenza, ma nessun accordo formale per via dei vincoli fiscali legati alla sua uscita dall’Al-Nassr e ai tempi tecnici che spingono eventuali firme all’inizio di luglio.