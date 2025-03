La Nazione: “Multa Coreografia? Fiorentina sorpresa. I motivi del ricorso viola”

La Nazione racconta la reazione in casa Fiorentina dopo la multa per la coreografia

La Fiorentina è stata multata per una cifra record di 50mila euro dal giudice sportivo della Serie A per aver permesso ai suoi tifosi di realizzare una coreografia offensiva contro la Juventus durante la partita di domenica scorsa. La scritta, formata da migliaia di cartoncini in curva Ferrovia, è stata censurata dai broadcaster ma ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. La Juventus ha espresso indignazione e ha sollecitato Figc e Questura di Firenze a identificare i responsabili, mentre la Lega Serie A ha espresso solidarietà al club bianconero. La sanzione è stata accolta con sorpresa dalla Fiorentina, che potrebbe presentare ricorso già oggi.

La severità della multa ha creato un precedente senza paragoni nel calcio italiano, dato che espressioni simili erano state usate in passato senza conseguenze disciplinari. (LA PAROLE DEL DIRETTORE) Episodi analoghi si erano verificati nel derby di Roma del 2001 e nella stracittadina di Milano del 2020, ma in quei casi il giudice sportivo non aveva sanzionato le società coinvolte. La Fiorentina potrebbe quindi basare la propria difesa su questi precedenti, valutando con i propri legali la strategia migliore per contestare la decisione. Il club viola ha deciso di prendersi del tempo prima di agire, cercando di capire se vi siano margini per una riduzione o un annullamento della sanzione.