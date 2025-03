Fiorentina, un vocabolo con due pesi e due misure

" Verba volant et scripta multant ". Vi chiederete se il sottoscritto sia improvvisamente impazzito oppure semplicemente cosa significhi questo latinorum come il grande Manzoni fece dire al suo Renzo Tramaglino. Se avete un po' di pazienza vado a spiegarvelo. Ormai è risaputo che la Fiorentina sia stata multata di ben 50.000 euro per le intemperanze dei tifosi durante Fiorentina-Juventus. Nel comunicato del Giudice Sportivo si specifica che ci sono stati cori beceri nei confronti di giocatori avversari ( Vlahovic nella fattispecie), che sono stati lanciati tre fumogeni e che è stata esposta la famigerata coreografia contenente un'oltraggio alla squadra avversaria.

Adesso andiamo a spaccare la sanzione in quattro. Nello stesso comunicato altre società sono state multate per 12.000 per cori beceri e fumogeni, ma un'altra si è presa 2.000 euro per i fumogeni. Facciamo allora i conti: la coreografia vale 38.000 euro, i cori beceri 10.000 e i fumogeni 2.000. Francamente mi sembra una sanzione esagerata perché nella parola incriminata non vedo altro che uno sfottò, magari certamente poco elegante, ma sicuramente sulla bocca di tutti. Come sulla bocca di tutti i tifosi allo Juventus Stadium c'è lo stesso vocabolo oltraggioso ogni volta che il portiere avversario riprende l'azione per la propria squadra. Ecco quindi che ritorno all'incipit del pezzo e mi chiedo: perché la stessa parola espressa a voce non viene mai sanzionata e quando viene scritta sì? Mi spieghi il signor Giudice Sportivo la differenza tra verba e scripta e forse riuscirò a tenere a bada la mia vena polemica.