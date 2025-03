Giudice Sportivo, maxi multa con diffida per la Fiorentina: i dettagli

Segnaliamo che il centrocampista dell'Atalanta, Ederson, è stato espulso nell'ultima gara contro l'Inter e dunque salterà quella con la Fiorentina al Franchi al rientro dalla sosta nazionali. Stecca pesante anche per Gasperini, che oltre a non poter essere in panchina contro i viola a Firenze, ha ricevuto anche un'ammenda di 15.000 euro per aver, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all'Arbitro. In conclusione, in casa viola entra in diffida anche Luca Ranieri, insieme a Fagioli e Folorunsho. [LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO]