La Nazione: la vittoria contro lo Jagiellonia corrobora l’autostima viola

Mai, prima della gara contro lo Jagiellonia, la Fiorentina di Paoli Vanoli aveva segnato tre gol in trasferta. Per la verità quella di Stefano Pioli l'aveva fatto due volte, contro Polissya e Rapid Vienna, ma sappiamo tutti com'è andata a finire. Lo 0-3 contro i polacchi è profondamente diverso dai precedenti. Come scrive La Nazione, quello maturato in Polonia è un risultato che corrobora l'autostima viola, messa a dura prova dall'illusione di essere uscita dal tunnel (la vittoria a Bologna) e dal brusco risveglio e ritorno alla realtà (sconfitta la settimana successiva contro il Cagliari). Non aveva certo l'aria della partita impossibile, la gara contro lo Jagiellonia, ma il fatto che tutto sia scivolato via liscio e tranquillo è già qualcosa in questi tempi. Ora serve ritrovare in campionato continuità di rendimento, fiducia e temperamento. Tutte qualità che serviranno lunedì contro il Pisa.