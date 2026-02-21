Le seconde linee rispondono presente: segnali positivi dalla Conference

La vittoria europea ha messo in luce la profondità della rosa viola. Questa mattina, La Gazzetta dello Sport, si è soffermata sulle cosiddette seconde linee hanno sfruttato l’occasione, mostrando che la squadra può trovare soluzioni anche senza il suo centravanti titolare. Una risposta importante in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe: