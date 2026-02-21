La vittoria europea ha messo in luce la profondità della rosa viola. Questa mattina, La Gazzetta dello Sport, si è soffermata sulle cosiddette seconde linee hanno sfruttato l’occasione, mostrando che la squadra può trovare soluzioni anche senza il suo centravanti titolare. Una risposta importante in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe:
Le seconde linee rispondono presente: segnali positivi dalla Conference
La squadra viola mostra profondità di rosa e soluzioni offensive diverse, dimostrando di poter essere competitiva anche con le rotazioni.
Dalla panchina Bialystok è stata la serata delle seconde linee, una vetrina di cui i sostituti hanno saputo approfittare. Ranieri, Fazzini Fabbian e Piccoli, ora 6 gol stagionali segnati in tutte le competizioni. Lunedì contro il Pisa Kean si riprenderà il posto al centro dell'attacco ma il ragazzone arrivato nella scorsa estate dal Cagliari sa di poter essere prezioso anche a gara in corso.
