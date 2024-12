Natale a luci spente per la Fiorentina di Raffaele Palladino che cade per 2 a 1 al Franchi contro una cinica Udinese. In uno stadio gremito che ha riaccolto con un lungo applauso Edoardo Bove,la squadra viola non riesce a portare a casa tre punti importanti confermando il momento no. La Fiorentina è parsa stanca, sia mentalmente che fisicamente. Lo scrive la Nazione.