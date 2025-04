La Nazione: “Fiorentina, che paura! Presi due gol evitabilissimi. Grazie Kean”

L’approccio alla gara è tutt’altro che leggero: niente turnover per Palladino, che schiera la formazione titolare, puntando su Kean e Gud per chiudere i conti in fretta. Il Celje, pur con una formazione sbilanciata, si dimostra pericoloso e ben organizzato. De Gea è costretto a un intervento decisivo su Svetlin, mentre il portiere sloveno Silva risponde con una grande parata su Mandragora. Il vantaggio viola arriva solo al 37’, con un’azione raffinata di Pongracic che serve un assist perfetto per Mandragora.