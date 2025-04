Il successo consente alla Fiorentina di restare pienamente in corsa per un posto in Europa, in vista di un importante scontro diretto contro la Roma. Nonostante le assenze di Kean e Dodô, Palladino ha saputo gestire la situazione inserendo Beltran e Folorunsho come sostituti naturali, e preservando Fagioli in vista della sfida europea contro il Betis. Adli, finché ha avuto energie, ha dato un contributo importante alla manovra della squadra.