La mossa di Pioli, CorSport: “Pronta la coppia Gudmundsson-Fazzini, con Kean”

Il Corriere dello Sport sulla formazione della Fiorentina

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 08:54)

La Fiorentina che si prepara al derby con il Pisa sembra orientata a un ritorno alle origini, con Pioli deciso a riproporre la difesa a tre. Al centro ci sarà Pongracic, affiancato da Comuzzo e Ranieri, mentre a centrocampo sono confermati Nicolussi Caviglia e Mandragora, con Fazzini in corsa per una seconda maglia da titolare come trequartista. Più avanzato agirà Gudmundsson, supportato sulle fasce dagli intoccabili Dodo e Gosens, mentre davanti toccherà a Kean guidare l’attacco. Un impianto pensato per non ripetere l’errore di saltare il centrocampo, privilegiando invece il palleggio e il fraseggio contro il blocco basso che il Pisa potrebbe proporre.

Il lavoro in settimana è stato incentrato proprio sulla capacità di scardinare una difesa compatta, affidandosi alla qualità tecnica dei centrocampisti e dei rifinitori per costruire spazi e occasioni. Pioli sembra quindi voler puntare su una squadra in grado di gestire il possesso e creare trame offensive, senza affidarsi a lanci lunghi o improvvisazioni che hanno penalizzato i viola nelle ultime uscite. Tra le alternative dalla panchina, Fagioli rimane una soluzione interessante per aumentare il tasso tecnico a gara in corso.

Restano poi le pedine pronte a subentrare in attacco: Dzeko e Piccoli, entrambi candidati a entrare nel secondo tempo per dare nuove soluzioni. Nel frattempo, al Viola Park si è rivisto Lamptey, appena operato e accolto con affetto dalla società, mentre Kouamé continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio al crociato. L’ivoriano alterna lavoro in gruppo e personalizzato, ma per il suo rientro definitivo non c’è ancora una data. In attesa del pieno recupero degli assenti, la Fiorentina punta tutto sul nuovo assetto e sulla spinta dei suoi interpreti principali per tornare a vincere. Lo scrive il Corriere dello Sport.