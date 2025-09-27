Viola News
Baiano duro: “Firenze, si parlava di Champions. Ora tutto da buttare. E’ sbagliato!”

L'opinione di Baiano
Il Corriere dello Sport, in vista di Pisa-Fiorentina, ha intervistato il doppio ex Francesco "Ciccio" Baiano. Ecco le sue parole sulla squadra di Pioli:

La situazione è complicata perché quando non si vince è così. Ma siamo solo all’inizio, le difficoltà ci possono stare. Non c’è un unico responsabile, perché quando si vince sono tutti bravi e quando si perde non c’è solo un colpevole

MERCATO

A inizio stagione ho sentito tanti opinionisti che dicevano che il mercato della Fiorentina era stato importante. Si parlava di Champions League. Dopo appena quattro gare di campionato sembra sia tutto da buttare: è sbagliato

CENTROCAMPO

Ha provato i cinque di centrocampo perché probabilmente si è accorto che giocando a quattro rischiava troppo. I centrocampisti viola sono buoni ma non di interdizione. C’è poco equilibrio. Credo sia per questo che l’allenatore preferisce restare a cinque

