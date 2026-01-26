Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La grande duttilità di Harrison: Vanoli apprezza, ma adesso vediamo da esterno

La Nazione

La grande duttilità di Harrison: Vanoli apprezza, ma adesso vediamo da esterno

La grande duttilità di Harrison: Vanoli apprezza, ma adesso vediamo da esterno - immagine 1
La Nazione su Harrison
Redazione VN

Una cosa è certa: Jack Harrison ha dimostrato da subito di avere una duttilità enorme. La sua prima apparizione con la maglia della Fiorentina è stata da terzino sinistro, nella posizione lasciata libera da Gosens.

Poi Harrison ha portato velocità, prerogativa del calcio inglese. Si è spesso sganciato, ha provato - quando ha potuto - a sganciarsi.

Di sicuro, l'esterno è uno dei nuovi innesti da rivedere e da rileggere, quando magari sarà posizionato nel suo ruolo di esterno (ma offensivo). Lo scrive la Nazione.

 

Leggi anche
Oggi l’ultimi ricordo di Commisso con la famiglia. Poi Fiorentina-Como
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Volo Juve, Milan stop”

© RIPRODUZIONE RISERVATA