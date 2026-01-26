La grande duttilità di Harrison: Vanoli apprezza, ma adesso vediamo da esterno

La Nazione su Harrison

Una cosa è certa: Jack Harrison ha dimostrato da subito di avere una duttilità enorme. La sua prima apparizione con la maglia della Fiorentina è stata da terzino sinistro, nella posizione lasciata libera da Gosens.

Poi Harrison ha portato velocità, prerogativa del calcio inglese. Si è spesso sganciato, ha provato - quando ha potuto - a sganciarsi.

Di sicuro, l'esterno è uno dei nuovi innesti da rivedere e da rileggere, quando magari sarà posizionato nel suo ruolo di esterno (ma offensivo). Lo scrive la Nazione.