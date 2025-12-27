La Gazzetta: “Paratici, mercato al bivio. Tutte le mosse del dell’ex Juve”

Gli innesti che Paratici proverà a portare alla Fiorentina

Redazione VN 27 dicembre - 08:30

Il primo colpo della Fiorentina nella sessione di mercato invernale è proprio colui che dovrà occuparsi di mercato: Fabio Paratici. Il primo compito dell'ex Juve sarà quello di dare una direzione precisa: andare verso una rivoluzione oppure cambiare in ogni reparto. In ogni caso ci saranno almeno tre innesti.

Una delle priorità assolute è il ruolo d'esterno d'attacco con Jeremie Boga il principale indiziato. Piede destro, ma può giocare anche a sinistra portando velocità e dinamismo. Pecca per mancanza di continuità con i gol. Nella trattativa con il Nizza potrebbe rientrare Richardson che è in uscita e ha espresso la sua volontà di tornare nel club francese.

A centrocampo il profilo giusto è Martel del Colonia, in scadenza a giugno 2026. Il fatto che a fine stagione si liberi a parametro zero permette di poter abbassare il prezzo del cartellino che in estate si aggirava sui 10 milioni. Torna di moda anche il nome di Lovric dell'Udinese.

In difesa la Fiorentina punta Diego Coppola che ha un passato nel Verona prima di passare al Brighton dove ha trovato poco spazio. L'altro nome è quello di Dragusin per il quale c'è tanta concorrenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.