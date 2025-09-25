Viola News
La frecciata di Palladino: “Con Galliani mi trovavo su tutto. Altrove non era così”

Raffaele Palladino parla del suo rapporto con Galliani, ma...
Durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport,Raffaele Palladino lancia una "frecciatina"nemmeno troppo velata alla dirigenza viola, in particolare a Daniele Pradè. Riferendosi ad Adriano Galliani, ha sottolineato il suo ottimo rapporto a Monza. Ma a Firenze?

Devo molto a lui e a Berlusconi. Mi hanno permesso di allenare in Serie A. La fortuna di un tecnico è avere un grande direttore alle spalle e viceversa. lo con Galliani mi trovavo su tutto: dal lavoro quotidiano al mercato. Altrove non funzionava così...

