Durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport,Raffaele Palladino lancia una "frecciatina"nemmeno troppo velata alla dirigenza viola, in particolare a Daniele Pradè. Riferendosi ad Adriano Galliani, ha sottolineato il suo ottimo rapporto a Monza. Ma a Firenze?
La frecciata di Palladino: "Con Galliani mi trovavo su tutto. Altrove non era così"
Gazzetta dello Sport
Raffaele Palladino parla del suo rapporto con Galliani, ma...
Devo molto a lui e a Berlusconi. Mi hanno permesso di allenare in Serie A. La fortuna di un tecnico è avere un grande direttore alle spalle e viceversa. lo con Galliani mi trovavo su tutto: dal lavoro quotidiano al mercato. Altrove non funzionava così...
