La Fiorentina si sdoppia. Tra Conference e campionato per sognare in grande

Le finali della Fiorentina nei prossimi due mesi, potrebbero essere 13, otto di campionato e (incrociando le dita) 5 di Conference League. Due principali vie per l'obiettivo dichiarato (ma non detto) a inizio stagione, ovvero l'Europa League; una sola per tentare il colpo grosso della Champions, che in fondo dista appena un punto in più.