Pagnini a VN: “Due possibili arbitri per Milan-Fiorentina. Ecco chi sono”

Dopo la straordinaria vittoria con l'Atalanta, la Fiorentina cerca il secondo successo di fila con una lombarda nel match col Milan. Chi potrebbe essere designato come arbitro per la sfida? Lo abbiamo chiesto, come spesso ci capita, all'esperto arbitrale Simone Pagnini ( qui l'ultimo 'pronostico' azzeccato ):

Io penso che molto dipenderà anche dal derby di domani, partita importantissima per il Milan. La Fiorentina si gioca tanto per l'Europa in classifica e il Milan è in netta difficoltà, ma gioca in casa. E quando ci sono 70mila persone che ti sostengono o contestano, la situazione diventa anche a livello psicologico piuttosto complessa. Io penso che Rocchi cercherà di designare un arbitro importante, seppur non di primissima fascia, anche perché nel prossimo turno ci sono moltissime partite importanti. Io immagino che possa essere uno fra Di Bello e Maresca, fischietti con un certo pedigree. La partita lo richiede. Di Bello sta facendo una discreta stagione, migliore delle sue precedenti. Viene da una buona partita e potrebbe essere designato per questa sfida. Fabio Maresca è un internazionale di grande esperienza. È un po' più burbero e fiscale rispetto a Di Bello, ma anche lui è un'opzione. Sono arbitri adeguati e con un certo curriculum alle spalle. Do il 45% di possibilità ad entrambi di essere designati. Il restante 10% lo assegno a un giovane come Zufferli, che potrebbe aspirare a un salto di questo tipo.